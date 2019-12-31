Rusya Başbakanı Medvedev: "Ukrayna ile imzalanan gaz anlaşması ulaşılması gereken bir fedakarlıktı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rusya Başbakanı Medvedev: 'Ukrayna ile imzalanan gaz anlaşması ulaşılması gereken bir fedakarlıktı' - Son Dakika Ekonomi

Rusya Başbakanı Medvedev: "Ukrayna ile imzalanan gaz anlaşması ulaşılması gereken bir fedakarlıktı"

7 saat önce

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz görüşmeleri neticesinde tüm sorunların çözüldüğünü belirterek, "Ukrayna ile imzalanan ve gelecek 5 yılı kapsayan gaz anlaşması ulaşılması gereken bir fedakarlıktı.

Rusya Başbakanı Medvedev:

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz görüşmeleri neticesinde tüm sorunların çözüldüğünü belirterek, "Ukrayna ile imzalanan ve gelecek 5 yılı kapsayan gaz anlaşması ulaşılması gereken bir fedakarlıktı." dedi.

Medvedev, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında dün imzalanan doğal gaz anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus hükümeti ve Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna ile doğal gaz konusunda yaşanan sorunların çözümü için uzun süre çaba sarf ettiğini vurgulayan Medvedev, "Ukrayna ile hem ikili hem de Avrupa Komisyonu'nun katılımıyla üçlü görüşmeler yaptık. Şimdi tüm sorunlar çözüldü, karşılıklı tazminat talepleri durduruldu." diye konuştu.

Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatının tüm tarafları memnun eden koşullarda devam edeceğini aktaran Medvedev, "Ukrayna ile imzalanan ve gelecek 5 yılı kapsayan gaz anlaşması ulaşılması gereken bir fedakarlıktı. Bu anlaşma, en zor konuların bile müzakere edilebileceğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında transit doğal gaz sözleşmesinin uzatılmasına yönelik anlaşma imzalandığını açıklamıştı.

Anlaşmaya göre Ukrayna üzerinden ilk yıl 65 milyar metreküp, sonraki dönemde yıllık 40 milyar metreküp Rus gazı sevk edilecek.

Rusya ve Ukrayna arasında doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşmenin geçerlilik süresi bugün sona erecekti.

Dmitri Medvedev, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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