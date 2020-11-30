Rusya Başbakanı Mişustin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü - Son Dakika

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Dağlık Karabağ'ın yeniden yapılandırılması konusunda Rusya'nın konumunun ele alındığı belirtildi.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın 9 Kasım tarihinde imzaladığı ateşkes anlaşmasına göre Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü askerlerinin konuşlandırılması kararı alınmıştı. Rusya'nın bölgedeki gözlem noktalarını kurmasının ardından diplomatik görüşmeler de hız kazandı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son durumu ele aldı. Görüşmede Mişustin ve Paşinya, bölgenin yeniden yapılandırılması ile ilgili konulara değindi.

Rusya Hükümeti Basın Servisi tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Rusya ve Ermenistan Başbakanları, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı. Bölgedeki çatışmanın ardından Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasına Rusya'nın katılımı, mültecilerin durumu ve ulaşım yolları gibi konular başta olmak üzere birçok konu ele alındı" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)