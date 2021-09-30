Üye Girişi
Rusya Başbakanı Mişustin, ülkedeki Kovid-19 durumunun "gergin" olduğunu söyledi - Son Dakika

Rusya Başbakanı Mişustin, ülkedeki Kovid-19 durumunun "gergin" olduğunu söyledi

30.09.2021 16:57
Rusya Başbakanı Mişustin, ülkedeki Kovid-19 durumunun

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın durumunun "gergin" olduğunu belirtti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın durumunun "gergin" olduğunu belirtti.

Mişustin, yetkililerle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'daki salgın durumunun kötüleştiğine işaret eden Mişustin, "Ülkemizdeki koronavirüs durumu gergindir. Vaka sayısı artıyor. Her gün 20 binden fazla vaka tespit ediliyor." dedi.

Ülkenin bölge yönetimlerinin virüse karşı önlem alması gerektiğini belirten Mişustin, Kovid-19 aşılanma sürecinin de hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Rusya'da 49 milyon kişi aşılandı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da aşılanma sürecinin yavaşladığını belirterek "49 milyon Rus vatandaşı, aşının ilk dozunu yaptırdı. Aşının iki dozunu da yaptıran kişi sayısı 40 milyondur." ifadelerini kullandı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova da son üç haftada ülkenin 56 bölgesinde Kovid-19 vakalarının arttığını ve eylülde tespit edilen vakaların yüzde 97'sinin Hindistan'da ortaya çıkan "Delta plus" varyantı olduğunu söyledi.

Rusya'da günlük can kaybı en yüksek seviyede

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 867 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kaydedildi. Virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 207 bin 255'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 888 artarak 7 milyon 511 bin 26'ya, iyileşen sayısı da 18 bin 826 artışla 6 milyon 672 bin 767'ye ulaştı.

Moskova'da son 24 saatte 3 bin 998 vaka tespit edildi

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 998 artarak 1 milyon 633 bin 920'ye, virüsten ölenlerin sayısı da 62 artışla 28 bin 980'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 22 bin 430, can kaybı 857 olarak açıklanmıştı.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlatılmıştı.

Rusya Başbakanı, Koronavirüs, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Başbakanı Mişustin, ülkedeki Kovid-19 durumunun 'gergin' olduğunu söyledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mostafa Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor 16:57 Mostafa Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti 16:31 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor 16:19 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey 16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor 15:46 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı 15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
Billur Kalkavan'ın 15:00 Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 14:43 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar

Son Dakika Haberleri
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:18 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
15:45 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı         
16:43
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi         
16:22
Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü         
16:17
Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar         
16:05
Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi         
15:39
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 17:03:25. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Başbakanı Mişustin, ülkedeki Kovid-19 durumunun "gergin" olduğunu söyledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement