Rusya Başkonsolosu Buravov: Ukrayna ve Batı, 8 Mart'ta Donbas'a taarruz planlıyordu

? Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün basın mensuplarına Donbas'ta son 8 yıldır yaşananları içeren 'Donbass' belgeselinin özel gösterimini yaptı. Belgesel sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda 'Rusya, İsveç ve Finlandiya için bir tehlike oluşturmadı' dedi. Buravov, Rusya tarafından askeri harekat yapılmasaydı, 8 Mart'ta Ukrayna ve onu destekleyen Batı'nın Donbas'a taarruz yapacaklarına dair bulgular olduğunu belirtti.

Rus gazeteci Andrey Medvedev tarafından çekilen "Donbass" (2022) adlı belgeselin basın mensuplarına özel gösterimi öncesinde söz alan Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov, bu belgeselle amaçlarının 2014'ten itibaren Donbas'ta yaşananları anlatmak olduğunu ifade etti. Başkonsolos Buravov 'Bu film, Ukrayna'da bağımsızlığının ilk yıllarından başlayarak meydana gelen süreçlerin nedenlerini ve sonuçlarını konu alıyor. Aynı zamanda Donbas'ta 8 sene içinde dışarıda yansıması olmayan bir iç savaşı anlatıyor. O yörede yaşayan ve belirli bir dönem içinde kendini ölüm kalım eşiğinde hisseden insanların hisselerini anlatıyor' dedi. Başkonsolos Buravov konuşmasına şöyle devam etti;

'Bu filmi izlerken de Rusya'nın neden Ukrayna'da özel askeri harekata başlayıp, neden bu daha radikal yöntemlere başvurmak mecburiyetinde kaldığını da daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.'

UKRAYNA VE BATI, 8 MART'TA DONAS'A TAARRUZ PLANLIYORDU

Belgeselin gösterimi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, bu askeri harekat olmasaydı ne olurdu sorusuna 'Bu filmde gösterilen olaylara devam edilecekti. Hiçbir şey çalışmıyordu. Görüşmeler vardı, Minsk sürecini kastediyorum, Minsk süreci sadece bir paravan olarak kullanılıyordu' ifadeleriyle yanıtladı. Donbas bölgesindeki Rus halkına yönelik bombardımanların harekat olmasaydı devam edeceğini belirten Buravov 'Harekatın ilk safhasında ortaya çıkan bulgular var. O bulgular şunu gösteriyor ki Ukrayna ve onu destekleyen Batı tarafından Donbas'a büyük bir taarruz tasarlanıyordu. Bazı ele geçirilen belgeler gösteriyor ki 8 Mart günü için bu taarruz planlanıyordu. Bununla ilgili olarak önceden silah sevkiyatları yapılıyordu, Ukrayna'ya. Bütün hazırlıklar buna göre yapılıyordu' ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKENİN YÜRÜTTÜĞÜ SİYASET HERKESE FAYDALIYDI

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda açıklama yapan Buravov 'İsveç ve Finlandiya ile hiçbir sorunumuz yok. Onlara açıkça söyledik. Onların yürüttükleri tarafsızlık siyasetinin hem onlar açısından hem Rusya açısından faydalı olduğunu ve olacağını söyledik. Bu ülkeler açısından Rusya bir tehlike oluşturmadı. Net bir şekilde söyledik. Zaten biliyorsunuz bizim Devlet Başkanımız ile Finlandiya Devlet Başkanı arasında bir telefon görüşmesi oldu. Bu görüşme sırasında bu konular açık bir şekilde anlatıldı. Finlandiya'nın bu kararının çok yanlış bir karar olacağı ifade edildi' dedi.

İLK BAŞTA BASIN ÇOĞUNLUKLA TEK TARAFLI YAYIN YAPTI

Basının tek taraflı yayınlar yaptığını vurgulayan Buravov 'Rusya hiçbir zaman kapalı değildir basına. Ne bizim basın açısından bunu söylüyorum ne de yabancı basın açısından. Üzüntüyle şunu belirtmek istiyoruz ki Türk basınında yer alan haberler önemli ölçüde tek yanlı daha çok veriliyor. Özellikle ilk günlerde, harekat başladığında özellikle tek taraflı değerlendirmeler yapılıyordu.