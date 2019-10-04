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Rusya başkonsolosu Fotofest için geldi

1 saat önce

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Bursa Fotoğraf Festivali'nin konuk ülkesi olan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, festival öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Rusya başkonsolosu Fotofest için geldi, System.String[]

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Bursa Fotoğraf Festivali'nin konuk ülkesi olan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, festival öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.


Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BUFSAD) destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'ne katılmak için gelen Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Bu yıl festivalin konuk ülkesi Rusya olurken, 9 Rus fotoğrafçı festivalde yer alacak. Ayrıca Ros Photo Sergiler Departmanı Küratörü Alexandra Maximova 'Rus Fotoğrafı', Fotoğraf Tarihi Müzesi Vakfı'nda Anna Belova'da 'fotoğraf müzeleri' konularında bilgilerini paylaşacak.


İki ülkenin kültürel anlamda da yakınlaşmasına katkı sağlayacak festival öncesi başkonsolos Andrey Buravov'u makamında ağırlayan Başkan Aktaş, "Her iki devletin lideri de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için önemli gayretler sarf ediyor. Bu yıl festivalde Rusya gibi büyük bir coğrafyaya sahip ülkeyi konu alıyoruz. Bu festivalin ilişkilerin daha da artmasına katkı vermesini diliyorum" dedi.


Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov da 9 Rus fotoğrafçının sergisinin olacağı festivalin başarıyla geçmesini temenni etti. - BURSA

Alinur Aktaş, İstanbul, Bursa, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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