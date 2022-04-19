Rusya, Batı'nın silah sevkiyatını artırmasının Kiev'i "son Ukraynalıya kadar" savaşmaya kışkırttığını belirtti - Son Dakika
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Rusya, Batı'nın silah sevkiyatını artırmasının Kiev'i "son Ukraynalıya kadar" savaşmaya kışkırttığını belirtti

19.04.2022 14:59
Rusya, Batı'nın silah sevkiyatını artırmasının Kiev'i "son Ukraynalıya kadar" savaşmaya kışkırttığını belirtti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırmasının, Kiev yönetimini "son Ukraynalıya kadar" savaşmaya kışkırttığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırmasının, Kiev yönetimini "son Ukraynalıya kadar" savaşmaya kışkırttığını söyledi.

Şoygu, Bakanlık üst düzey yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rus ordusunun Ukrayna'da "özel operasyon" esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği görevi yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

ABD ve onun kontrolündeki Batı ülkelerinin Rus Silahı Kuvvetlerinin özel operasyonunu azami geciktirmek için her şeyi yaptığını ifade eden Şoygu, "Silah sevkiyatının hacminin artması, Batı'nın Kiev rejimini 'son Ukraynalıya kadar' savaşmaya kışkırtma niyetini gösteriyor." diye konuştu.

Şoygu, Rus askeri birliklerinin eylemlerinin ve kullanılan silahların kalitesinin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin inşasında benimsenen önceliklerin doğruluğunu gösterdiğini dile getirerek yeni savaş yöntemlerinin benimsenmesinin askeri birliklerin modern silahların kullanıldığı savaş koşullarına daha iyi adapte edilmesine imkan sağlayacağını kaydetti.

Kuzey Filosu'na modern silah desteği

Rusya'nın Kuzey Filosu'na bu yıl 500'den fazla modern silah sağlanacağını aktaran Bakan Şoygu, "Kuzey Filosu Avrupa'daki askeri-politik durumun keskin bir şekilde kötüleşmesi, artan gerilim ve tehdit şartlarında görevlerini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Filosu'nun, Putin'in bizzat yönettiği şubat ayındaki tatbikatta deniz nükleer gücü kullanımındaki yeteneğini gösterdiğini belirten Şoygu, ayrıca yeni iletişim sistemleri sayesinde Kalibr ve Kinjal füzelerinin de hedef belirleme süresinin onlarca kez kısaltıldığını vurguladı.

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Ukrayna, Rusya, Silah, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Batı'nın silah sevkiyatını artırmasının Kiev'i 'son Ukraynalıya kadar' savaşmaya kışkırttığını belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Batı'nın silah sevkiyatını artırmasının Kiev'i "son Ukraynalıya kadar" savaşmaya kışkırttığını belirtti - Son Dakika
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