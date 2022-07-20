Rusya: Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasıyla coğrafi hedeflerimiz genişleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasıyla coğrafi hedeflerimiz genişleyecek

20.07.2022 15:41
Rusya: Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasıyla coğrafi hedeflerimiz genişleyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla, Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla, Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceğini söyledi.

Lavrov, Rus Ria haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da mart ayında müzakerelerin yapıldığını anımsatan Lavrov, "İstanbul'da müzakereciler görüştüğünde, bir coğrafya vardı. Şimdi ise coğrafya başka. Şimdi sadece Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri değil, Herson, Zaporijye ve bazı diğer bölgeler de söz konusu. Bu konudaki süreç tutarlı ve ısrarlı şekilde devam ediyor." dedi.

Lavrov, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Batı, durumu kötüleştirmek isteğiyle HIMARS (ABD üretimli Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi) dahil Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapıyor. Bu halde coğrafi hedefler, mevcut çizgiden ileriye doğru değişecek. Bu nedenle (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin veya onu değiştirecek başka birinin kontrol edeceği alanlarda, topraklarımıza ve bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlere tehdit oluşturacak silahın bulunmasına izin veremeyiz."

YORUMLAR
500
Lavrov: 'Operasyonu ilgilendiren bölge değişti' Lavrov: 'Operasyonu ilgilendiren bölge değişti' Rusya: Odessa'da ABD yapımı Harpoon füze sistemini yüksek hassasiyetli silahla vurduk Rusya: Odessa'da ABD yapımı Harpoon füze sistemini yüksek hassasiyetli silahla vurduk
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasıyla coğrafi hedeflerimiz genişleyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
15:36 Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
14:57 Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 63'e yükseldi! Çocuklar halüsinasyon görüyor
14:54 Ahmet Davutoğlu'ndan kaos iddiası: Bu kış için endişeliyim
14:40 Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı
14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu
14:37 Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 15:47:35. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya: Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasıyla coğrafi hedeflerimiz genişleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement