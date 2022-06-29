Rusya, Batı'nın Yaptırımları Sebebiyle Paralel İthalatı Yasallaştırdı - Son Dakika
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Rusya, Batı'nın Yaptırımları Sebebiyle Paralel İthalatı Yasallaştırdı

29.06.2022 11:36
Rusya, Batı'nın Yaptırımları Sebebiyle Paralel İthalatı Yasallaştırdı

Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, paralel ithalatın yasallaştırılmasının Rus ekonomisini ve vatandaşlarını ekonomik yaptırımlara karşı korumayı amaçladığını söyledi.

Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, paralel ithalatın yasallaştırılmasının Rus ekonomisini ve vatandaşlarını ekonomik yaptırımlara karşı korumayı amaçladığını söyledi.

MOSKOVA, 29 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın ekonomik yaptırımları sürerken fiyatları istikrara kavuşturmak için Salı günü ülkede "paralel ithalatı" yasallaştıran yasa tasarısına onay verdi. Kanun, adına paralel ithalat denilen, fikri mülkiyet sahibinin izni olmadan belirli mal kategorilerinin ithalinde Rus şirketlerini olası hukuki, idari ve cezai sorumluluktan koruyor. Kanun, Rus hükümetine yeni mevzuata tabi malların listesini belirleme yetkisi veriyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, paralel ithalatın yasallaştırılmasının Rus ekonomisini ve vatandaşlarını ekonomik yaptırımlara karşı korumayı, belirli malların ticaretini basitleştirmeyi ve fiyatları dengelemeyi amaçladığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Batı'nın Yaptırımları Sebebiyle Paralel İthalatı Yasallaştırdı - Son Dakika

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