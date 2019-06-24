Rusya, Batılı ülkelere karşı yaptırımların süresini uzattı
1 saat önce
Rusya, AB tarafından geçen hafta uzatılan yaptırımlar nedeniyle uyguladığı karşı yaptırımların süresini uzattı.
Rusya, AB tarafından geçen hafta uzatılan yaptırımlar nedeniyle uyguladığı karşı yaptırımların süresini uzattı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:28
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