Son Dakika Haberleri: Rusya, Batılı ülkelere karşı yaptırımların süresini uzattı
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Rusya, Batılı ülkelere karşı yaptırımların süresini uzattı

1 saat önce

Rusya, AB tarafından geçen hafta uzatılan yaptırımlar nedeniyle uyguladığı karşı yaptırımların süresini uzattı.

Rusya, Batılı ülkelere karşı yaptırımların süresini uzattı , System.String[]
Rusya, AB tarafından geçen hafta uzatılan yaptırımlar nedeniyle uyguladığı karşı yaptırımların süresini uzattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:28 
Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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