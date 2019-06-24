Son Dakika Haberleri: Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı
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Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve AB'nin de bulunduğu bazı ülkelerin Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzattı.
AB, geçen hafta aldığı kararla, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları, 6 aylığına uzatmıştı.
- Ekonomik yaptırımlar
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.
Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2019'da son buluyordu.
AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:20 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Aralık, Vladimir Putin, Rusya Federasyonu, Güncel
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