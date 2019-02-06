Rusya Bazı Türk Vatandaşlarına Yönelik Vizeyi Kaldırdı
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Rusya'ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Kasım 2015'te vize rejimi uygulanan bazı Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.
İmzalanan kararnameyle, uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücüler, hizmet pasaport sahipleri, Rusya'ya kısa süreli iş gezileri için gelen iş insanlarına ve Türkiye
'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize uygulamasına son verildi.
Kararnamenin, Türkiye'nin de mütekabiliyet gereği Rus vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması kaidesiyle imzalandığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:51 Kaynak: AA
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