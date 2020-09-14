Rusya, Belarus'a 1,5 milyar dolarlık kredi verecek - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a 1,5 milyar dolarlık devlet kredisi vereceklerini söyledi.

Putin, Belarus'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştiren Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi'de bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşan siyasi karışıklığı değerlendirerek, "Belarusluların dışarıdan herhangi bir ipucu verilmeden ve baskı kurulmadan sakin şekilde diyalog aracılığıyla bu durumun çözmesinden ve gelecekteki çalışmayla ilgili ortak karara varmasından yanayız." dedi.

Lukaşenko'nun Belarus anayasasının değiştirilmesi teklifinde bulunduğunu belirten Putin, bu teklifin "mantıklı" ve "uygun" olduğunu söyledi.

Putin, "Bu, siyasi sistemin yeni seviyelere ulaşmasını sağlayacak ve ülkenin gelişimi için şartlar oluşturacak." yorumunda bulundu.

Rusya ile Belarus'un Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye olduğunu ve iki ülke arasında Birlik Devleti Anlaşması'nın bulunduğunu anımsatan Putin, "Rusya, bu anlaşmalara bağlı kalıyor. Anlaşmalardaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Ekonomi alandaki ikili ilişkilere de değinen Putin, "Rusya'nın payı, Belarus'un dış ticaretinde yüzde 50'dir. Belarus'ta yaklaşık 2 bin 500 Rus işletmesi faaliyet gösteriyor." dedi.

"Belarus'a bu zor zamanda 1,5 milyar dolarlık devlet kredisini vereceğiz." diyen Putin, askeri alanda da iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"Kimsenin kırmızı çizgiyi geçmek için hakkı yok"

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanlığı seçim sonrası yapılan gösterilere değinerek, "Çizgiyi geçmemek en önemli şeydir. Kırmızı bir çizgi var ve kimsenin onu geçmek için hakkı yoktur. Kimse şimdilik bu kırmızı çizgiyi geçmedi." yorumunda bulundu.

"Belarus sınırların ötesinde ellerini kaşımak isteyen biri varsa, kaşırız." diyen Lukaşenko, Belarus'taki olayların tüm eski Sovyetler Birliği ülkeleri için ders olması gerektiğini vurguladı.

Lukaşenko, Rusya ile ekonomi dahil tüm alanlarda yakın ilişkileri devam ettirmek istediğini dile getirdi.