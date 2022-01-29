Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi - Son Dakika

- Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi

MOSKOVA - Rusya, "Birlik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Belarus'a Pantsir-S füze sistemleri gönderdi.

Rusya ile Belarus arasında imzalanan "Birlik Devletleri" anlaşmasından sonra ortak askeri tatbikatlar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, "Birlik Kararlılığı - 2022" tatbikatı için demiryolu hattı üzerinden Belarus'a 2 adet Pantsir-S füze sistemlerinin gönderildiğini duyurdu. Techizatların, Rusya-Belarus ortak hava savunma tatbikatında kullanılacağı aktartıldı. Rus askerlerinin belirlenen noktalara yerleştirildiği de açıklamada belirtilirken, 9 Şubat'a kadar tatbikatın ilk ayağı olan füze sistemleri ve zırhlı araçların konuşlandırılacağı ve 10 Şubat'ta da tatbikatın resmen başlayacağı ifade edildi.

Her 2 ülke ordu su tarafından Belarus topraklarında 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek tatbikat için Rusya daha önce 2 tabur S-400 Hava Savunma Sistemi, 12 adet Su-35 avcı uçağı ve çok sayıda zırhlı askeri araç göndermişti.