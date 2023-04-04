Rusya, Belarus askerlerine nükleer füzelerle sistemlerin kullanımına dair etiğim vermeye başladı - Son Dakika
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Rusya, Belarus askerlerine nükleer füzelerle sistemlerin kullanımına dair etiğim vermeye başladı

04.04.2023 15:00
Rusya, Belarus askerlerine nükleer füzelerle sistemlerin kullanımına dair etiğim vermeye başladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus askerlerine nükleer füzelerle donatılan sistemlerin kullanımıyla ilgili eğitim vermeye başladıklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus askerlerine nükleer füzelerle donatılan sistemlerin kullanımıyla ilgili eğitim vermeye başladıklarını bildirdi.

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Batı'nın eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiğini belirten Şoygu, "Artyomovsk, Avdiyivka kentlerinin bölgelerinde ve Limansk ile Kupyansk yönlerinde çatışmalar sistematik şekilde gelişiyor. Ukrayna'nın askeri tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırılar gerçekleştiriyoruz. Saldırılar sonucu bazı silah üretimi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine mühimmat ile yakıt tedariki engellendi." ifadesini kullandı.

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmayı sürdürdüğüne işaret eden Şoygu, bu yıl Ukrayna'ya 200'ü aşkın tank ve 400'den fazla zırhlı aracın teslim edilmesinin planlandığına dikkati çekti.

Şoygu, NATO'nun Rusya'ya karşı sergilediği pozisyonunu güçlendirdiğinin altını çizerek, "NATO, Birleşik Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme yönünde adımlar atıyor, Rusya ve Belarus sınırlarının yakınlarında askeri eğitim ve keşif faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Finlandiya, NATO'ya en yakın zamanda dahil olacak. Elbette tüm bunlar, çatışmaların genişlemesi ile ilgili riskleri arttırıyor." diye konuştu.

Söz konusu koşullarda gerekli önlemler aldıklarını belirten Şoygu, şunları kaydetti:

"Belarus savaş uçaklarının bir kısmı, nükleer silahla donatılan araçların kullanılmasıyla düşmanın tesislerine saldırı düzenleme özelliğine sahip oldu. Ayrıca Belarus Silahlı Kuvvetlerine 'İskender-M' yüksek hassasiyetli füze sistemleri teslim edildi. Bu sistem nükleer içerikli füzeler de kullanabilir. Belarus birliklerine 3 Nisan'da bir Rus poligonunda bu sistemin kullanımına dair eğitim verilmeye başladı."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını belirtmişti.

Kaynak: AA
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