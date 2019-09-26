Rusya-Belarus ittifakında askeri üs çatlağı derinleşiyor: Kremlin

Rusya ile Belarus sıkı ittifak ilişkilerine sahip. Belarus'un enerji ve ekonomik anlamda Rusya'ya bağımlılığı yüksek. Ancak iki ülke arasındaki askeri üs ihtilafı giderek derinleşiyor. Uzun vadede egemenliğinin riske girmesini istemeyen Belarus ülkede bir Rus askeri üssü kurulmasına karşı çıkıyor.



Moskova, Avrupa'ya geçiş noktasındaki bu önemli ülkedeki nüfuzunu arttırmaya çalışıyor. Bunlardan birisi de Belarus'ta askeri üs kurmak. Ancak özellikle Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana Belarus bu fikre oldukça mesafeli. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde Rusya'nın üs kurmasına karşı. Rusya ise bu adımdan rahatsız olduğunu açıkça ortaya koydu.