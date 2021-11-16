Üye Girişi
Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinde AB'yi çifte standartla suçladı - Son Dakika

Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinde AB'yi çifte standartla suçladı

16.11.2021 16:53
Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinde AB'yi çifte standartla suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi konusunda çifte standart uyguladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus- Polonya sınırındaki göçmen krizi konusunda çifte standart uyguladığını söyledi.

Lavrov, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın krizin çözülmesi için her şeyi yaptığını belirten Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya ve Fransa dahil AB ülkelerinin liderleri ile görüştüğünü dile getirdi. Lavrov, "Bizden yardım isteniyor ve biz bu yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Göç krizinin AB ile Belarus yönetimi arasında çözülmesi gerektiğine işaret eden Lavrov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonla görüşmesini olumlu olarak nitelendirdi.

Tarafların sorun ile ilgili diyaloğu sürdürme konusunda anlaştıklarını hatırlatan Lavrov, "Sınırın diğer tarafında, Polonya tarafında sağduyunun galip geleceğini gerçekten umuyorum." dedi.

AB'nin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi konusunda çifte standart uyguladığını kaydeden Lavrov, Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen göç dalgası ile ilgili olarak AB'nin sorunları ortaklaşa çözmeye çalıştığını hatırlattı.

Lavrov, "Bu durumda, Polonya düzeni kaba bir şekilde bozuyor. Brüksel'deki yöneticiler ise o kadar açık bir şekilde çifte standart kullanıyor ki kendilerini çok rahatsız bir duruma soktuklarını oldukça iyi anlayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Polonya güvenlik güçlerinin sınırı aşmak isteyen göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı sprey kullandığını ve göçmenlerin başlarının üstünden silahla ateş ettiğini söyleyen Lavrov, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Lavrov, "Uluslararası insancıl hukuku ve diğer uluslararası barış anlaşmalarını ihlal ediyorlar. Bu anlaşılmaz. Bunu yapamazlar." diye konuştu.

"ABD'nin Rusya'yı uzayda suçlaması iki yüzlülük"

Yörüngede bulunan bir uzay aracını füzeyle vurmasıyla ilgili olarak Rusya'nın uzayın barışçıl kullanımı için risk oluşturduğu yönündeki ABD'den gelen açıklamayı da "ikiyüzlülük" olarak nitelendiren Lavrov, ABD'nin asılsız suçlamalar yerine fiilen müzakere masasına oturmasını ve Rusya ile Çin'in uzayda silahlanma yarışını önlemek için önerdiği anlaşmayı müzakere etmesi tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Birliği, Polonya, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinde AB'yi çifte standartla suçladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti 17:51 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Fatih Terim, 17:43 Fatih Terim, "Kalsın" derse iş bitecek! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirime gitmeye hazır Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor 17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil 16:09 TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Son Dakika Haberleri
17:58 Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi
17:50 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
17:49 Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor
17:36 Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı
17:29 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
17:12 Kasımpaşa'da silahlı çatışma!
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi         
17:58
Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor         
17:49
Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı         
17:37
Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı         
17:09
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak         
16:58
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Emekli maaşını alabilmek için babasının cesedini 1 yıl evde sakladı Emekli maaşını alabilmek için babasının cesedini 1 yıl evde sakladı         
15:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 18:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinde AB'yi çifte standartla suçladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement