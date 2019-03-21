Rusya, Belarus Üzerinden Türk Elmasının İthalatını Yasakladı
52 dakika önce
Rusya, Belarus üzerinden Rusya'ya ithal edilen elmaların Rusya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı.
Rusya
, Belarus
üzerinden Rusya'ya ithal edilen elmaların Rusya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı. Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) Basın Sekreteri Yulia Melano Rus yaptığı açıklamada Belarus üzerinden Rusya topraklarına gönderilen Türk elmalarının Rusya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı. Melano, açıklamasında yasağın nedenini Belarus'un ürünleri iyi kontrol etmemesi olarak gösterdi. Melano, Belarus'un bu konuda standartlara ulaşması durumunda elma ithalatının devam edebileceğini ima ederken Türkiye
'den gönderilen elmaların doğrudan Rusya'ya giriş yapması gerektiğini söyledi.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
Türkiye Birincisi Oldu, Üniversiteden Gelen "Atanamadınız" Yazısıyla Neye Uğradığını Şaşırdı
Emlak Kralının Türk Eşi, İlluminati Tarikatının Oyununu Bozdu
ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir
Girit'te Denizaltında Türk Bayrağının Açılması, Yunanistan'ı Kızdırdı