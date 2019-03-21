Son Dakika Haberleri: Rusya, Belarus Üzerinden Türk Elmasının İthalatını Yasakladı

Rusya, Belarus Üzerinden Türk Elmasının İthalatını Yasakladı

52 dakika önce

Rusya, Belarus üzerinden Rusya'ya ithal edilen elmaların Rusya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı.

Rusya, Belarus Üzerinden Türk Elmasının İthalatını Yasakladı, System.String[]
Rusya, Belarus üzerinden Rusya'ya ithal edilen elmaların Rusya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı. Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) Basın Sekreteri Yulia Melano Rus yaptığı açıklamada Belarus üzerinden Rusya topraklarına gönderilen Türk elmalarının Rusya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı. Melano, açıklamasında yasağın nedenini Belarus'un ürünleri iyi kontrol etmemesi olarak gösterdi. Melano, Belarus'un bu konuda standartlara ulaşması durumunda elma ithalatının devam edebileceğini ima ederken Türkiye'den gönderilen elmaların doğrudan Rusya'ya giriş yapması gerektiğini söyledi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Belarus, Güncel
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