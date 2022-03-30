Rusya, Belçika'nın diplomatlarla ilgili kararına karşılık verecek - Son Dakika
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Rusya, Belçika'nın diplomatlarla ilgili kararına karşılık verecek

30.03.2022 11:53
Rusya, Belçika'nın diplomatlarla ilgili kararına karşılık verecek

Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği, Belçika'da görevli 21 diplomatının sınır dışı edilmesi kararına tepki göstererek "Bu hasmane tedbirler cevapsız kalmayacaktır.

Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği, Belçika'da görevli 21 diplomatının sınır dışı edilmesi kararına tepki göstererek "Bu hasmane tedbirler cevapsız kalmayacaktır." açıklamasını yaptı.

Belçika hükümetinin dün Rusya'nın Brüksel'deki büyükelçiliği ile Anvers'te bulunan başkonsolosluğundan 21 Rus diplomatı casusluk suçlamasıyla "istenmeyen kişi" ilan etmesine Rus Büyükelçiliği tepki verdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Rus Büyükelçi Alexander Tokovinin, casusluk suçlamalarını "tamamıyla temelsiz" olduğu gerekçesiyle reddetti.

Tokovinin, bu kararın Rusya-Belçika ilişkilerine ciddi bir darbe vuracağını, iki ülke arasındaki iş birliği geleneğine aykırı olduğunu belirtti.

Büyükelçilik açıklamasında "Bu hasmane tedbirler cevapsız kalmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, ülkedeki 21 Rus diplomatın Belçika'nın ulusal güvenliğini tehdit eden casusluk ve etki operasyonu faaliyetlerinde bulundukları için istenmeyen kişi ilan edildiklerini açıklamıştı. Belçika dışında Hollanda 17, İrlanda da 4 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemişti.

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Belçika, Brüksel, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Belçika'nın diplomatlarla ilgili kararına karşılık verecek - Son Dakika


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