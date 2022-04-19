Rusya, Belçikalı ve Hollandalı diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
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Rusya, Belçikalı ve Hollandalı diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti

19.04.2022 16:39
Rusya, Belçikalı ve Hollandalı diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Belçikalı ve Hollandalı diplomatları "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Belçikalı ve Hollandalı diplomatları "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Belçika'daki temsilciliklerinde görevli 21 çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiği anımsatıldı.

Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Marc Michielsen'in, bu nedenle Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Belçika'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanların istenmeyen kişi ilan edildiğine ilişkin nota verildi. Diplomatların Rusya'yı 3 Mayıs'a kadar terk etmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında "istenmeyen kişi" ilan edilen Belçikalı diplomatların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

15 Hollandalı diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi

Hollanda'nın, geçen ay 18 Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, Hollanda'nın Moskova Büyükelçisi Gilles Arnout Beschoor Plug'ın Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçiye, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 14 çalışan ile Hollanda'nın Başkonsolosluk St. Petersburg Başkonsolosluğundaki bir çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi. Diplomatların 2 hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor." denildi.

Lüksemburg'un Rus diplomatı sınır dışı etme kararına tepki

Lüksemburg'un Moskova Büyükelçisi Georges Faber'in de Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine, Rusya'nın Lüksemburg Büyükelçiliğindeki bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi ile ilgili protesto notası verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temelsiz ve dostça olmayan bu adım, Rusya ve Lüksemburg arasındaki ilişkilere olumsuz şekilde yansıyacak. Rus tarafı buna yanıt verme hakkını kendisinde saklı tutuyor."

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Dışişleri Bakanlığı, Hollanda, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Belçikalı ve Hollandalı diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika


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