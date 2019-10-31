- Rusya beyaza büründü

MOSKOVA - Rusya'nın birçok bölgesinde soğuk havanın etkisini göstermesiyle başlayan kar yağışı sonrası sokaklar beyaza büründü.

Rusya'da geçtiğimiz hafta orta ve kuzey bölgelerde başlayan kar yağışı, önceki günden itibaren ülkenin tüm bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Rusya'ın Sibirya bölgesinde bulunan Tümen, Ural, Altay gibi bölgelerde hayat neredeyse durma noktasına geldi. Bölgede yerel yönetimler tarafından gece gündüz kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Petersburg şehrinde başlayan kar yağışının şiddetini arttırmasıyla caddeler beyaza büründü. Şehirde kar yağışı nedeniyle birçok yol kapanırken ekipler yolları açmak için yoğun çaba sarf etti.

Başkent Moskova'da ise kar yağışı nedeniyle trafik kazalarında artış yaşandı. Moskova Bölge Trafik Ajansı, son 2 günde trafik kazalarının sürücülerin araçlarına kış lastiği takmaması nedeniyle arttığını açıklandı. Moskova'nın hemen hemen tüm bölgelerinde kar yağışı nedeniyle ekipler kar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya'nın güney şehirlerinden Soçi'nin turistik kayak merkezi Krasnaya Poliyana'da da kış başladı. Rusya'da düzenlenen kış olimpiyatlarının da yapıldığı turistik bölgeye kar düşmesiyle birlikte kış sezonu açılmaya başladı.