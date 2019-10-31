Son Dakika Haberleri: Rusya beyaza büründü
Son Dakika Güncel Rusya beyaza büründü

Rusya beyaza büründü

7 saat önce

Rusya'nın birçok bölgesinde soğuk havanın etkisini göstermesiyle başlayan kar yağışı sonrası sokaklar beyaza büründü.

Rusya beyaza büründü, System.String[]

Rusya'nın birçok bölgesinde soğuk havanın etkisini göstermesiyle başlayan kar yağışı sonrası sokaklar beyaza büründü.

Rusya'da geçtiğimiz hafta orta ve kuzey bölgelerde başlayan kar yağışı, önceki günden itibaren ülkenin tüm bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Rusya'ın Sibirya bölgesinde bulunan Tümen, Ural, Altay gibi bölgelerde hayat neredeyse durma noktasına geldi. Bölgede yerel yönetimler tarafından gece gündüz kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Petersburg şehrinde başlayan kar yağışının şiddetini arttırmasıyla caddeler beyaza büründü. Şehirde kar yağışı nedeniyle birçok yol kapanırken ekipler yolları açmak için yoğun çaba sarf etti.

Başkent Moskova'da ise kar yağışı nedeniyle trafik kazalarında artış yaşandı. Moskova Bölge Trafik Ajansı, son 2 günde trafik kazalarının sürücülerin araçlarına kış lastiği takmaması nedeniyle arttığını açıklandı. Moskova'nın hemen hemen tüm bölgelerinde kar yağışı nedeniyle ekipler kar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya'nın güney şehirlerinden Soçi'nin turistik kayak merkezi Krasnaya Poliyana'da da kış başladı. Rusya'da düzenlenen kış olimpiyatlarının da yapıldığı turistik bölgeye kar düşmesiyle birlikte kış sezonu açılmaya başladı.

(İHA)

Sibirya, Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörist elebaşı Mazlum Kobani tutuştu! Twitter'dan Amerika'ya yalvardı: Yardım edin
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:44:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya beyaza büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]