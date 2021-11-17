Rusya, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin uydu görüntülerini Lübnan'a verecek - Son Dakika

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Beyrut'taki liman patlamasına ait uydudan çekilen görüntülerin, Lübnan'a verileceğini açıkladı.

Rogozin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan yönetiminin isteği üzerine, Beyrut'taki liman patlamasına ait çeşitli araştırmalar hazırladıklarını söyledi.

Söz konusu araştırmaların, yaşanan patlamanın araştırılmasına katkı sağlayacağını belirten Rogozin, "Lübnan'a vereceğimiz görüntüler de olayın nasıl gerçekleştiğinin değerlendirilmesine yardımcı olacak." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden, 29 Ekim'de yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, 4 Ağustos 2020'de büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın uydu görüntülerini resmi şekilde Rusya'dan istediği bildirilmişti.

Beyrut'taki liman patlaması

Beyrut Limanı'nda, 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Olayın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen, patlamayla ilgili soruşturmada henüz ilerleme sağlanamadı.