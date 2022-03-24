Rusya, "Biden'ın oğlunun Ukrayna'da biyolojik laboratuvarları finanse ettiğini" ileri sürdü - Son Dakika
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Rusya, "Biden'ın oğlunun Ukrayna'da biyolojik laboratuvarları finanse ettiğini" ileri sürdü

24.03.2022 20:01
Rusya, "Biden'ın oğlunun Ukrayna'da biyolojik laboratuvarları finanse ettiğini" ileri sürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'e ait bir vakıf tarafından finanse edildiğini savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'e ait bir vakıf tarafından finanse edildiğini savundu.

Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın 14 yerleşim biriminde ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvarın bulunduğunu ve Pentagon kontrolünde olduğunu iddia eden Kirillov, bu laboratuvarlarda biyolojik silahlar için kullanılabilecek patojenlerin üretildiğini ve Gürcistan, İngiltere ile Almanya'ya gönderildiğini savundu.

Söz konusu projelerde Ukraynalı askerlerin kullanıldığını dile getiren Kirillov, "Bu sadece Ukrayna için değil patojen örneklerinin gönderildiği bölgelerin biyolojik güvenliğini tehdit ediyor. Patojenlerin Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine gönderilmesi, insanların ölümüne ve epidemiyolojik durumun istikrarsızlaşmasına yol açabilir." ifadesini kullandı.

Bu tür çalışmaların ABD'de yasaklı olduğuna dikkati çeken Kirillov, ABD'li yetkililerin bu konuda açıklama getirmesi gerektiğini vurguladı.

"Hunter Biden'ın biyolojik laboratuvarları finanse ettiği" iddiası

Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden tarafından finanse edildiğini ileri süren Kirillov, şunları kaydetti:

"Söz konusu yapıların, mevcut ABD yönetimine yakın Hunter Biden'ın yönetimindeki yatırım vakfı Rosemont Seneca tarafından finanse edilmesi dikkati çekiyor. Fonun mali kaynakları 2 milyar 400 milyon dolar değerindedir. Aynı zamanda bu vakfın, Black and Veach ve Metabiota şirketleri dahil Pentagon'un biyolojik laboratuvarları için en büyük ekipman tedarikçileri ile bağlantıları var."

Kirillov, 2018-2020 döneminde Ukrayna'daki laboratuvarlara 32 milyon dolar yatırım yapıldığını aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, 'Biden'ın oğlunun Ukrayna'da biyolojik laboratuvarları finanse ettiğini' ileri sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, "Biden'ın oğlunun Ukrayna'da biyolojik laboratuvarları finanse ettiğini" ileri sürdü - Son Dakika
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