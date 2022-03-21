Rusya, Biden'ın Putin'e sert söylemleri üzerine ABD'ye nota verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Biden'ın Putin'e sert söylemleri üzerine ABD'ye nota verdi

21.03.2022 18:42
Rusya, Biden'ın Putin'e sert söylemleri üzerine ABD'ye nota verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı kullandığı ifadelerin ardından ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak protesto notası verildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı kullandığı ifadelerin ardından ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak protesto notası verildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sert söylemleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, başkent Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı konutuna çağırılarak protesto notası verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, " 21 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan, ABD Başkanı John Biden'ın son dönemde yaptığı kabul edilemez açıklamaları ile ilgili bir protesto notası verdi" denildi.

Biden'ın konumu itibarıyla bu sözleri ifade etmesinin yakışıksız olduğu belirtilen açıklamada, bunun Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiği vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Güncel ikili meseleler tartışılırken büyükelçiden, ABD'deki Rus diplomatik misyonlarının kesintisiz işleyişine dair garantiler dahil olmak üzere normal çalışma koşullarının sağlaması istendi" ifadeleri kullanıldı.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Putin hakkında, "savaş suçlusu", "katil", "haydut" ve "diktatör" gibi ifadeler kullanmıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500
Rusya, Biden'ın Putin'e sert söylemleri üzerine ABD'ye nota verdi Rusya, Biden'ın Putin'e sert söylemleri üzerine ABD'ye nota verdi Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle ABD Büyükelçisi Rus Dışişlerine çağrıldı Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle ABD Büyükelçisi Rus Dışişlerine çağrıldı ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Protesto, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Biden'ın Putin'e sert söylemleri üzerine ABD'ye nota verdi - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 19:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Biden'ın Putin'e sert söylemleri üzerine ABD'ye nota verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement