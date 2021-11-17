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Rusya bin 247 korona virüs nedenli can kaybıyla rekor tazeledi - Son Dakika

Rusya bin 247 korona virüs nedenli can kaybıyla rekor tazeledi

17.11.2021 13:02
Rusya bin 247 korona virüs nedenli can kaybıyla rekor tazeledi

Rusya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 247 kişi hayatını kaybederken, bu sayı salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük can kaybı oldu.

Rusya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 247 kişi hayatını kaybederken, bu sayı salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük can kaybı oldu.

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi son 24 saate ilişkin yeni verileri paylaşırken, ülkedeki korona virüs vaka sayılarında günlerdir süren gerileme bugün de devam etti. Rusya'da son 24 saatte 36 bin 626 kişi korona virüse yakalanırken, ülkedeki toplam vaka sayısı da 9 milyon 182 bin 538'e yükseldi. Başkent Moskova'da 2 bin 966, St. Petersburg'ta 2 bin 793, Samara Bölgesi'nde bin 785 ve Kırım'da 867 yeni korona virüs vakası kaydedildi.

CAN KAYBINDA YENİ REKOR

Rusya'da en son 13 Kasım'da kırılan can kaybı sayısındaki rekor bugün bin 247 kişi ile yenilenerek tekrar kırılmış oldu. Ülkedeki toplam can kaybı sayısı 259 bin 84 kişi olurken, başkent Moskova'da 9, St. Petersburg'ta 84 ve Krasnodar Bölgesi'nde 58 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Rusya'da iyileşenlerin sayısı 36 bin 388 olarak açıklanırken, salgının başından beri iyileşen toplam kişi sayısı da 7 milyon 882 bin 836'ya ulaştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya bin 247 korona virüs nedenli can kaybıyla rekor tazeledi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya bin 247 korona virüs nedenli can kaybıyla rekor tazeledi - Son Dakika


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