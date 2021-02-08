Rusya bir Arnavut diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika

Rusya bir Arnavut diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

08.02.2021 17:41
Rusya bir Arnavut diplomatı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk'un Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk'un Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk Büyükelçisi Abren Gazioni'nin Bakanlığa çağrıldığı ve elçilikte çalışan bir diplomatın 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesi için nota verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu adım Arnavutluk'un Tiran'daki Rusya Büyükelçiliğinde çalışan birinci katibini tamamen uydurma bahane ile gönderilmesine cevap olarak atılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Arnavutluk tarafının seçimler öncesinde Batı'daki Rus karşıtı güçlerin desteğini almak için bu tür eylemlerde bulunduğu öne sürülen açıklamada, Tiran'ın daha önce Rus diplomatı sınır dışı etmesi "provokasyon" olarak nitelendirildi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı, 21 Ocak'ta, Rusya'nın Tiran Büyükelçiliğindeki bir diplomatı ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kısıtlamaları açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Moskova, Tiran, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya bir Arnavut diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika


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