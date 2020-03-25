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Rusya, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de düştüğünü açıkladı
6 saat önce
Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz’de düştüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de düştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım'ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:47
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