Rusya, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de düştüğünü açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de düştüğünü bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım'ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi.