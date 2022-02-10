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Son dakika haber | Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ikinci etabına başladı - Son Dakika

Son dakika haber | Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ikinci etabına başladı

10.02.2022 12:18
Son dakika haber | Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ikinci etabına başladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Federasyonu, Belarus'ta 10-20 Şubat arasında devam etmesi beklenen Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatının ikinci etabına başladı.

Rusya Federasyonu, Belarus'ta 10-20 Şubat arasında devam etmesi beklenen Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatının ikinci etabına başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 Şubat - 20 Şubat tarihleri ??arasında, Birlik Devletlerin müdahale kuvvetlerinin doğrulanmasının bir parçası olarak Belarus Cumhuriyeti topraklarında, Rus-Belarus ortak operasyonel 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı düzenleniyor" denildi. Tatbikatının amacının 'savunma operasyonlarını yürütme' olduğu ifade edilen açıklamada, "Tatbikatın amacı, bir savunma operasyonu yürütme, terörizme karşı koyma ve Birlik Devletlerin çıkarlarını koruma sırasında dış saldırganlığı bastırma ve püskürtme görevlerini yerine getirmektir" ifadeleri kullanıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA 'BİRLİK DEVLETİ' ANLAŞMASI

Kasım 2021'in ilk günlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında, iki ülkenin ekonomi ve askeri alanlarda üzere işbirliğinin derinleştirilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında başlayan Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatı, 20 Şubat'ta sona erecek.

Son dakika haber | Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ikinci etabına başladı
Son dakika haber | Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ikinci etabına başladı
Son dakika haber | Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ikinci etabına başladı
Son dakika haber | Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ikinci etabına başladı
Son dakika haber | Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ikinci etabına başladı
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Rusya Federasyonu, Belarus, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Rusya, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ikinci etabına başladı - Son Dakika


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