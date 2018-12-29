Son Dakika Haberleri: Rusya BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: "Abd'nin Suriye'den Çekilmesi Doğru Bir Hamle"

Rusya BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: "Abd'nin Suriye'den Çekilmesi Doğru Bir Hamle"

40 dakika önce

Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi doğru bir hamle" dedi.

Rusya BM Daimi Temsilcisi Nebenzya:
Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, " ABD'nin Suriye'den çekilmesi doğru bir hamle" dedi.

Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD'nin askeri güçlerini Suriye'den çekmesi yönünde verdiği kararı değerlendirdi. Nebenzya, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi doğru bir hamle. Suriye hükümetinin onayını almaksızın bölgede konumlanan yabancı bir gücün geri çekilmesi doğru bir adım" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:06 Kaynak: İHA

Politika
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