Son dakika... "Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor" - Son Dakika
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Son dakika... "Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor"

23.02.2022 20:52

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna yönetiminin Donbass Bölgesi'ne saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor" dedi.

- Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna yönetiminin Donbass Bölgesi'ne saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor" dedi.

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlıklarını tanıma kararı alması üzerine gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in toplantıda yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Maalesef BM Genel Sekreteri geçen gün ve bugün doğu Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili konumuna ve BM Tüzüğü kapsamındaki yetkilerine uymayan birçok açıklama yaptı" dedi.

"GUTTERES, MİNSK ÖNLEM PAKETİ'NİN UYGULANMASI YÖNÜNDE HİÇBİR ZAMAN SESİNİ YÜKSELTMEDİ"

Guterres'in Luhansk ve Donetsk arasındaki sorunun çözümü için imzalanan Minsk Önlem Paketi'ni uygulanması yönünde bir çaba göstermediğini söyleyen Nebenzya, "Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Genel Sekreter, Ukrayna, Donetsk ve Luhansk arasındaki tüm sorunların doğrudan anlaşma yoluyla çözülmesini gerektiren Minsk Önlem Paketi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2202 sayılı kararının uygulanması yönünde hiçbir zaman sesini yükseltmedi" dedi.

"DONETSK VE LUHANSK'IN TALEBİ HALİNDE RUSYA SİLAHLI KUVVETLER TALEP EDİLEN KOŞULLARDA ATEŞKESİ İZLEYECEK"

Batılı ülkelerin Ukrayna'yı kışkırtmaya devam ettiğini ve Kiev yönetiminin Donbass Bölgesi'ne saldırılarını sürdürdüğünü belirten Nebenzya, "Bu çatışma hala devam ediyor. Her iki cumhuriyetin topraklarına saldırılar devam ediyor. Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor. Sizi uyarıyoruz, Donetsk ve Luhansk'ın talebi halinde Rusya Silahlı Kuvvetler talep edilen koşullarda ateşkesi izleyecek. Hiç kimsenin ateşkesi ihlal etmek için rahatça hareket edemeyeceği konusunda uyarıyoruz" dedi.

"MİNSK'İN (MİNSK ANLAŞMASI) UYGULANMASI İÇİN ARTIK BİR UMUT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını kabul ederken haklı nedenleri olduğunu belirten Nebenzya, "Son zamanlarda Ukrayna yöneticileri çekingenliği bir kenara bıraktılar, kameralar karşısında yükümlülükleri (Minsk Anlaşması) yerine getirmeyeceklerini söylediler. Bunun son teyidi Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi'nin, toplantı sırasında bu tutumunu açık bir şekilde ifade etmesiydi. Bizim tarafımızdan 17 Şubat'ta düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin kararnamesi ve Batılı meslektaşlarımız Ukrayna'ya Minsk'i uygulamaya davet bile etmediler. Bu belgenin uygulanması için artık bir umut olmadığı ortaya çıktı" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika... Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor
Son dakika... Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor
Son dakika... Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor
Son dakika... Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor
Son dakika... Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 'Batı, Kiev'i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor' - Son Dakika


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