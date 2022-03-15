Rusya, BM Güvenlik Konseyine Ukrayna tasarısı sunacak - Son Dakika
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Rusya, BM Güvenlik Konseyine Ukrayna tasarısı sunacak

15.03.2022 20:19
Rusya, BM Güvenlik Konseyine Ukrayna tasarısı sunacak

BİRLEŞMİŞ Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Ukrayna'daki insani duruma ilişkin bir tasarı sunacak.

BİRLEŞMİŞ Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Ukrayna'daki insani duruma ilişkin bir tasarı sunacak.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "kötüye giden insani duruma" ilişkin BMGK'ye bir tasarı sunacaklarını duyurdu.

Nebenzia, Ukrayna'daki Rus işgalinin ne zaman biteceğine ilişkin ise "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı savaşın hedefine ulaştığında sona ereceği değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın BMGK'ye sunduğu, sivillere yönelik saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı ve kötüye giden insani durumdan endişe duyulan tasarıda, saldırıların sorumlusundan bahsedilmiyor.

Öte yandan Fransa ve Meksika ise Ukrayna'daki duruma ilişkin BMGK'de bir süredir görüşülen insani tasarıyı, BM Genel Kuruluna taşıdı.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, BM Güvenlik Konseyine Ukrayna tasarısı sunacak - Son Dakika


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