Rusya, BM İnsan Hakları Konseyindeki yetkilerini erken feshetti - Son Dakika
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Rusya, BM İnsan Hakları Konseyindeki yetkilerini erken feshetti

07.04.2022 23:56
Rusya, BM İnsan Hakları Konseyindeki yetkilerini erken feshetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak yetkilerinin erken feshedilmesine ilişkin karar aldığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak yetkilerinin erken feshedilmesine ilişkin karar aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BM Genel Kurulunda Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına tepki gösterildi.

Söz konusu kararın "hukuka aykırı" ve "siyasi olarak motive edilmiş bir adım" olarak nitelendirildiği açıklamada, " Rusya Federasyonu, 7 Nisan 2022'den itibaren BM İnsan Hakları Konseyi üyesi olarak yetkilerinin erken feshedilmesine ilişkin bir karar aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğini zamanından önce sonlandırma kararının Rusya'nın insan hakları alanındaki uluslararası yükümlülüklerinden ayrılacağı anlamına gelmediği ifade edildi.

193 üyeli BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını oylamıştı.

Rusya'nın İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına 93 ülke destek verirken 24 ülke karşı çıkmış, 58 ülke ise çekimser kalmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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