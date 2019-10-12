Son Dakika Haberleri: Rusya, BMGK'nin, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması çağrısının yer aldığı...
Son Dakika Güncel Rusya, BMGK'nin, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması çağrısının yer aldığı...

Rusya, BMGK'nin, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması çağrısının yer aldığı...

39 dakika önce

Rusya, BMGK'nin, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına engel oldu.

Rusya, BMGK'nin, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması çağrısının yer aldığı..., System.String[]

Rusya, BMGK'nin, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına engel oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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