Rusya, BMGK'nin, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması çağrısının yer aldığı...
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Rusya, BMGK'nin, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına engel oldu. Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:50 Kaynak: AA
Şenol Güneş'e Fenerbahçeli taraftarlardan kravat tepkisi! A Milli Takımımız son dakikada attı, Kadıköy yıkıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu Şenol Güneş, kendisini eleştiren Fenerbahçelilere cevap verdi!