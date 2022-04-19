Rusya, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisini finanse etmeyi askıya aldı - Son Dakika
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Rusya, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisini finanse etmeyi askıya aldı

19.04.2022 16:57
Rusya, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisini finanse etmeyi askıya aldı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi, Rusya'nın kurumu finanse etmeyi durdurduğunu açıkladı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi, Rusya'nın kurumu finanse etmeyi durdurduğunu açıkladı.

Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasının gözetiminden sorumlu Yüksek Temsilcilik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Barışı Koruma Konseyi (PIC) üyelerinden Rusya'nın, temsilcilik ofisini finanse etmeyi askıya aldığı belirtildi.

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Rusya'nın PIC kurulunun, bütçe sorunları da dahil olmak üzere tüm alınan kararlardan fiilen saf dışı bırakılması sonrası Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin finanse edilmesini askıya aldık." ifadesine yer verildi.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri de dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkarabiliyor.

Yüksek Temsilcilik Ofisinin bütçesi, AB (yüzde 47,68), ABD (yüzde 22), Japonya (yüzde 10), İngiltere (yüzde 6,69), Kanada (yüzde 3,03), İslam İşbirliği Teşkilatı (yüzde 2,5), Rusya (yüzde 1,2) ve diğerleri (yüzde 6,9) tarafından destekleniyor.

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Saraybosna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisini finanse etmeyi askıya aldı - Son Dakika


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