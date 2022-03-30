Rusya Bucha bölgesini füzeyle vurdu - Son Dakika
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Rusya Bucha bölgesini füzeyle vurdu

30.03.2022 11:07
Rusya Bucha bölgesini füzeyle vurdu

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Bucha bölgesini füzeyle hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Bucha bölgesini füzeyle hedef aldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35 gündür sürerken, Rus bombaları Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. Başkent Kiev yakınlarında bulunan Bucha bölgesinin füzeyle vurulmasının ardından saldırıyla ilgili açıklama yapan Kiev Emniyet Müdürlüğü, "Bucha bölgesi Grad füzeleriyle vuruldu. Saldırılarda ölen ve yaralanan olmadı ancak bazı sivil alanlar zarar gördü" ifadeleri kullanıldı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, zarar gören yapılardan halen yoğun dumanların yükseldiği görüldü. - KİEV

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Rusya, Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenledi Rusya, Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenledi Kiev'e yakın bölgelerde saldırı altındaki köylerden kaçanlar çadırlarda yaşıyor Kiev'e yakın bölgelerde saldırı altındaki köylerden kaçanlar çadırlarda yaşıyor

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya Bucha bölgesini füzeyle vurdu - Son Dakika


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