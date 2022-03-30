Rusya Bucha bölgesini füzeyle vurdu - Son Dakika
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Rusya Bucha bölgesini füzeyle vurdu

30.03.2022 20:58

- Rusya Bucha bölgesini füzeyle vurdu Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Bucha bölgesini füzeyle hedef aldı.

- Rusya Bucha bölgesini füzeyle vurdu

KİEV - Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Bucha bölgesini füzeyle hedef aldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35 gündür sürerken, Rus bombaları Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. Başkent Kiev yakınlarında bulunan Bucha bölgesinin füzeyle vurulmasının ardından saldırıyla ilgili açıklama yapan Kiev Emniyet Müdürlüğü, "Bucha bölgesi Grad füzeleriyle vuruldu. Saldırılarda ölen ve yaralanan olmadı ancak bazı sivil alanlar zarar gördü" ifadeleri kullanıldı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, zarar gören yapılardan halen yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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