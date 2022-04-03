Rusya, Bucha'da sivillerin öldürüldüğünü yalanladı - Son Dakika
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Rusya, Bucha'da sivillerin öldürüldüğünü yalanladı

03.04.2022 20:12
Rusya, Bucha'da sivillerin öldürüldüğünü yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Bucha kentindeki sivilleri öldürdüğüne dair çıkan haberleri yalanlayarak, "Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Bucha'dan tamamen çekildiğini özellikle belirtmek...

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Bucha kentindeki sivilleri öldürdüğüne dair çıkan haberleri yalanlayarak, "Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Bucha'dan tamamen çekildiğini özellikle belirtmek isteriz" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus ordusundan temizlenmesinin ardından Ukrayna ordusu kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmış, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilerek infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ukrayna tarafından, Rus ordusunun Bucha kentinde sivilleri öldürdüğüne dair iddialara Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yalanlama geldi.

"RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI, KİEV REJİMİNİN SUÇLAMALARINI REDDEDİYOR"

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinin Bucha kentinde sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla Kiev rejiminin suçlamalarını reddediyor. Bu yerleşimin Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakini herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmedi" denildi.

"ŞEHİR RUS ORDUSUNUN KONTROLÜ ALTINDAYKEN KENT SAKİNLERİ RAHATÇA DOLAŞABİLDİLER"

Rus askerlerinin Kiev yerleşim bölgesinde 452 ton insani yardım ulaştırdığı ve dağıttığı ifade edilen açıklamada, "Şehir Rus ordusunun kontrolü altındayken kent sakinleri rahatça dolaşabildiler ve tüm kitle iletişim araçlarını kullanabildiler. Bucha kentinden çıkış engellenmedi, Tüm yerel sakinler, Belarus da dahil olmak üzere kuzey yönünde özgürce hareket edebildi" denildi.

"Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü tüm Rus birliklerinin Bucha'dan tamamen çekildiğini özellikle belirtmek isteriz"

Rus ordusunun Kiev'in kuzeyindeki Bucha kentinde çekildiği hatırlatılan açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Bucha'dan tamamen çekildiğini özellikle belirtmek isteriz. Ayrıca, 31 Mart'ta Bucha şehrinin Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, video mesajında şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı. Ayrıca sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden dahi bahsetmedi. Bu nedenle, Bucha'daki tüm sözde 'suç kanıtlarının' Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) memurları ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil" denildi.

"BUCHA'DAN GELEN FOTOĞRAFLARIN VE VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİN BATI MEDYASI İÇİN KİEV REJİMİNİN BİR BAŞKA ÜRETİMİ OLDUĞUNU REDDEDİLEMEZ BİR GERÇEKTİR"

Açıklamada, "En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan, tüm insanların cesetlerinin katılaşmamış olması, kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir. Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka üretimi olduğunu reddedilemez bir gerçektir" ifadeleri kullanılarak, söz konusu fotoğraf ve görüntülerin provokasyon olduğu öne sürüldü.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

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