Rusya, buğday ihracatında vergiyi iki katına çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Rusya, buğday ihracatında vergiyi iki katına çıkarmaya hazırlanıyor

15.01.2021 14:33
Rusya, buğday ihracatında vergiyi iki katına çıkarmaya hazırlanıyor, System.String[]

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, halihazırda ton başına 25 avro düzeyindeki buğdayda ihracat vergisini, 1 Mart itibarıyla 50 avroya yükseltebileceklerini açıkladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, halihazırda ton başına 25 avro düzeyindeki buğdayda ihracat vergisini, 1 Mart itibarıyla 50 avroya yükseltebileceklerini açıkladı.

Reşetnikov, başkent Moskova'da bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fiyatların kontrolü için Rusya'nın bazı temel ürünlerde ihracat vergisini artıracağını belirten Reşetnikov, "Yetkililerin önerilerini destekliyoruz. Buğday ihracat vergisini 1 Mart'tan itibaren 30 Haziran'a kadar ton başına 50 avroya, mısır ihracat vergisini ton başına 25 avroya, arpa ihracat vergisini ton başına 10 avroya yükseltebiliriz." dedi.

Kararın iç pazar çıkarlarının korunmasına yönelik olduğunu vurgulayan Reşetnikov, "Önceliğimiz Rusya'daki ihtiyaçların sağlanması ve yeni fiyat artış risklerinin önlenmesidir." dedi.

İhracat vergilerinin artırılmasına yönelik kararın yürürlüğe girmesi için Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından onaylanması gerekiyor.

Dünyanın en büyük buğday üreticisi Rusya'nın buğday ihracatı geçen yıl 2019'a göre yüzde 29 artarak 10 milyar dolara yükselmişti.

Rusya'nın ana buğday ihracat pazarları arasında Türkiye, Mısır ve Bangladeş bulunuyor.

Kalkınma Bakanı, İhracat, Rusya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya, buğday ihracatında vergiyi iki katına çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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