Rusya, Buğday ve Mısır İhracat Vergisini Yeniden Artırıyor - Son Dakika

Rusya, hem iç pazardaki gelişmeler hem de küresel piyasalardaki hareketlere göre tarım emtiasında esnek ihracat vergi uygulamasına devam ediyor.

Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Rusya'nın buğday ihracat vergisi 23 Haziran itibarıyla ton başına 38. 1 dolara yükseliyor. Söz konusu ihracat vergi miktarı 23-29 Haziran tarihleri için geçerli olacak.

Hatırlanacağı üzere 2-8 Haziran tarihleri arasında Rusya buğday ihracat vergisini ton başına 28. 1 dolar olarak uygularken, 9-16 Haziran tarihlerinde söz konusu miktarı 29, 4 dolara yükseltmişti. 17-22 Haziran tarihlerinde ise buğday ihracat vergisi 33, 3 dolar olarak açıklanmıştı.

Rusya, tıpkı Haziran başında bu yana olduğu gibi 23-29 Haziran tarihleri arasında da arpa ihracatında ton başına vergi miktarını 39, 6 dolar olarak sabit tuttu.

Mısır ihracat vergisi ise ton başına 50, 2 dolara çıkacak. Hatırlanacağı üzere 2-8 Haziran tarihleri arasında söz konusu vergi miktarı 52, 2 dolar ile 9-16 Haziran tarihleri arasında 50 dolara indirilmişti. 17-22 Haziran haftasında 48, 2 dolara kadar düşürülen mısır ihracat vergisi 23-29 Haziran tarihleri arasında ise 50, 2 dolara yükseltildi.

Rusya, buğday, arpa ve mısır ihracatında ton başına uyguladığı vergi miktarını haftalık bazda belirlemeye devam ediyor.

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü