Rusya Bulgar diplomatı sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın ekim ayında bir Rus diplomatı sınır dışı ettiği anımsatıldı.

Mütekabiliyet gereği Rusya'nın da Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bilgi, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krastin'e iletilmiştir." ifadesi yer aldı.

Bulgaristan, casuslukla suçladığı bir Rus diplomatı geçen ay sınır dışı etmiş, Rusya'nın yeni askeri ataşesine de vize vermemişti.