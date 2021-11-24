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Rusya, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısını 2022 yılında piyasaya sürecek - Son Dakika

Rusya, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısını 2022 yılında piyasaya sürecek

24.11.2021 19:57
Rusya, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısını 2022 yılında piyasaya sürecek

Rus bilim insanları tarafından geliştirilen burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının 2022 yılında uluslararası piyasaya sürüleceği açıklandı.

Rus bilim insanları tarafından geliştirilen burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının 2022 yılında uluslararası piyasaya sürüleceği açıklandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Gamaleya Enstitüsünün bilimsel çalışmalardan sorumlu Direktör Yardımcısı Denis Logunov ile toplantı gerçekleştirdi. Rus halkına aşılama başta olmak üzere Rus korona virüs aşılarını talep eden ülkelere gönderilmesi ve yardım yapılan ülkelere verilen desteklerin de ele alındığı toplantıda Rus bilim insanlarının geliştirdiği Sputnik V aşısı ile ilgili yeni detaylar verildi. Gameliya Enstitüsü Direktör Yardımcısı Denis Luganov aşının burun spreyi formatında da geliştirildiğini hatırlatarak bugünden itibaren burun spreyi şeklindeki aşının "Sputnik M" adıyla tescil edildiğini ifade etti. Luganov, "Sputnik M'nin çocuk nüfusta kullanılmasına yönelik izni bugün alındı. Aşı tescil edildi, bu sevindirici gelişmeyi paylaşabiliriz" dedi. Sputnik M'nin, Moskova'da çocuklar üzerinde denendiği aktarılırken, burun spreyinin 12 ile 17 yaş arasındaki çocuklara uygulanacağı belirtildi.

Dmitriev ise tescil edilen aşının uluslararası dolaşıma girmesi ile ilgili hedeflere değinerek, "Aşının burun spreyi formatının daha önce geliştirilen Sputnik V aşısı gibi erken dolaşıma girmesini hedefliyoruz. Bu format 2022 gibi erken bir tarihte uluslararası pazara girecek" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısını 2022 yılında piyasaya sürecek

Sputnik V, Yatırım, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısını 2022 yılında piyasaya sürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısını 2022 yılında piyasaya sürecek - Son Dakika
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