Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Moskova 'da tedavi gördüğü hastanede 30 Ağustos'ta hayatını kaybeden 91 yaşındaki Mihail Gorbaçov için 3 Eylül Cumartesi günü büyükelçilikte yas defteri açacağını bildirdi. Büyükelçilikten bugün yapılan yazılan açıklama şöyle:

Planı İptal Eden Mahkemeden Bu Kez Farklı Karar: Togo Kulelerinde Yıkım İhalesi Öncesi Yürütmeyi Durdurma

Kaynak: ANKA

Mihail Gorbaçov, Ankara, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya Büyükelçiliği, Mihail Gorbaçov İçin Yas Defteri Açacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.