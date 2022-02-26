Rusya Büyükelçiliği önünde protesto - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Büyükelçiliği önünde protesto

26.02.2022 16:17

ANKARA'da Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekata tepki gösterdi.

ANKARA'da Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekata tepki gösterdi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği öncülüğünde, büyükelçilik önünde toplanan 20 kişilik grup, sloganlar atarak Rusya'nın Ukrayna'ya harekatını protesto etti. Yapılan basın açıklamasında, " Rusya Federasyonu'na ait silahlı güçlerin Ukrayna devleti topraklarını işgalinin 3'üncü günündeyiz. Dünya uluslararası sisteminin çökmekte olduğu anları yaşıyoruz. Her ne sebeple olursa olsun savaş insanlık açısından en kötü tercihtir. Rusya Federasyonu'na savaşı durdurma çağrısında bulunuyor. Sivil can kayıpları ve sivil alanlara yapılan saldırıları kınıyor, insancıl hukuka uymaya davet ediyoruz" denildi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Rusya Büyükelçiliği önünde protesto
Rusya Büyükelçiliği önünde protesto
Rusya Büyükelçiliği önünde protesto

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Ankara'da protesto edildi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Ankara'da protesto edildi Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Brüksel'de protesto edildi Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Brüksel'de protesto edildi Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı

İnsan Hakları, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya Büyükelçiliği önünde protesto - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Haluk Levent, Ukrayna için de harekete geçti: 5 tır gönderilecek!
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas: Ateşkes için çaba gösteriyoruz
16:06 Ne zaman bitecek? Putin'in Ukrayna'ya müdahalesinin bitişi için tarih verildi!
15:59 Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun aylık maaşı
15:54 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor!
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
15:36 Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 16:55:56. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Büyükelçiliği önünde protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement