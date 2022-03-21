"Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan Türk vatandaşlarına minnettarız" - Son Dakika
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"Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan Türk vatandaşlarına minnettarız"

21.03.2022 20:45
"Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan Türk vatandaşlarına minnettarız"

- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız" açıklamasında bulundu.

- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız" açıklamasında bulundu.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız. Bununla birlikte şu anda Donbass'a seyahat etmekten ve özellikle de silahlı çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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