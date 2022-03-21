"Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan Türk vatandaşlarına minnettarız" - Son Dakika

- Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız" açıklamasında bulundu.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız. Bununla birlikte şu anda Donbass'a seyahat etmekten ve özellikle de silahlı çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)