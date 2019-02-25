Son Dakika Haberleri: Rusya Büyükelçisinden Başkan Büyükerşen'e Ziyaret

Rusya Büyükelçisinden Başkan Büyükerşen'e Ziyaret

40 dakika önce

Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Rusya Büyükelçisinden Başkan Büyükerşen'e Ziyaret, System.String[]

Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan büyükelçi ve heyeti, Eskişehir'e daha sık geleceklerini ifade ettiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası ilişkilere önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükerşen "Dünya'nın dört bir yanından edindiğimiz kardeş şehirler ile kültürel, sanatsal ve sosyal ilişkiler içerisindeyiz. Ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin yerel yönetimler tarafından kurulan ilişkiler ile daha da güçlendirileceğine inanıyorum" diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:11 Kaynak: Bültenler

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Rusya Federasyonu, Güncel
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