Rusya, çatışmaların devam ettiği Harkov'da pazar yerini vurdu! - Son Dakika

Putin'in emriyle 11 gün önce Ukrayna topraklarını işgal eden Rus ordusu, sivillere zarar vermeye devam ediyor. Başkent Kiev dahil birçok kente hava saldırıları düzenleniyor, tehlike nedeniyle ülkede sürekli sirenler çalıyor.

PAZAR YERİNİ VURDULAR

Saldırıların en şiddetli olduğu kentlerden biri olan Harkov, gece saatlerinde bombalandı. Novoaltaysk'de bulunan bir pazar yerinin vurulmasının ardından pazarda bulunan mağazalar harabeye döndü.

"ÇOK KORKUNÇ"

Sabah saatlerinde pazar alanına gelen vatandaşlardan biri görüntüleri çekerken yaşadığı şoku gizleyemedi ve olanları korkunç olarak nitelendirerek, "İşte burası roketin düştüğü yer balık bölümü. Çok şükür kimse yaralanmamış mağazalar zarar görmüş. Neler oluyor böyle çok korkunç. Burası da diğer bölüm tüm mağazalar zarar görmüş" ifadelerini kullandı.