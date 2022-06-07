Rusya: Çavuşoğlu ile Lavrov, yarın Ukrayna'daki durumu görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Çavuşoğlu ile Lavrov, yarın Ukrayna'daki durumu görüşecek

07.06.2022 16:30
Rusya: Çavuşoğlu ile Lavrov, yarın Ukrayna'daki durumu görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov yarın Ukrayna'daki durumu ele alacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov yarın Ukrayna'daki durumu ele alacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Çavuşoğlu ile yarın Ankara'da bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınacağı kaydedilen açıklamada, "Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyalog, bu yıl yoğunluğunu korudu. Üst düzeydeki temaslar yoğun şekilde sürdürülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılbaşından bu yana 9 kez telefonda görüştü." ifadesi yer aldı.

Rus ve Türk bakanlıklar ile kurumlar arasında etkileşimin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Bakanların görüşmesinde Ukrayna, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Karadeniz bölgelerindeki durum ele alınacak. İki bakan, Ukrayna krizindeki mevcut durum ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılması ihtimali hakkında görüş alışverişinde bulunacak." değerlendirmesine yer verildi.

Suriye meselesi çözümü ile ilgili Astana Formatının Türk ve Rus taraflarının yoğun iş birliğiyle çalıştığı vurgulanan açıklamada, Çavuşoğlu ve Lavrov'un, görüşmede Suriye meselesini de ele alacağı ifade edildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Çavuşoğlu ile Lavrov, yarın Ukrayna'daki durumu görüşecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:31:58. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya: Çavuşoğlu ile Lavrov, yarın Ukrayna'daki durumu görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement