Rusya, Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını protesto etti - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını protesto ettiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çekya yönetiminin Rus istihbaratıyla Rus diplomatları 2014'te ülkede bir askeri depoda meydana gelen patlamayla ilişkilendirmesi "temelsiz" ve "uydurulmuş bir bahane" olarak nitelendirildi.

Söz konusu gerekçelerle "eşi görülmemiş" bir şekilde 18 Rus diplomatın Çekya'dan sınır dışı edilme kararı alındığı hatırlatılan açıklamada, yetkililerin daha önce patlamalardan depo sahibi firmaları sorumlu tuttuğu anımsatıldı.

Bu "düşmanca adımın" son yıllarda Çekya tarafından gerçekleştirilen Rusya karşıtı eylemlerin devamı niteliğinde olduğu kaydedilen açıklamada, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımları karşısında Çek makamlarının bu ülkeyi memnun etme çabası içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çekya yönetimini sert bir şekilde protesto ediyoruz. Bu provokasyonun sahiplerine, ülkelerimiz arasında ilişkilerin normal gelişmesinin temellerini yok etme sorumluluğunu tam olarak anlamalarını sağlayacak misilleme tedbirler alacağız." ifadelerine yer verildi.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, dün, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu.