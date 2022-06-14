Rusya: Çernigiv bölgesinde mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli füzelerle imha ettik - Son Dakika
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Rusya: Çernigiv bölgesinde mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli füzelerle imha ettik

14.06.2022 15:12
Rusya: Çernigiv bölgesinde mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli füzelerle imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Çernigiv bölgesindeki mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli füzelerle imha ettiklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Çernigiv bölgesindeki mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli füzelerle imha ettiklerini söyledi.

Konaşenkov, Rusya ve Ukrayna arasında 3 aydan fazla süren savaştaki Rus ordusunun eylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki askeri alanlara yönelik saldırılara devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun "önemli ölçüde" kayıplar yaşadığını savundu.

Konaşenkov, "Çernigiv bölgesindeki Priluki yerleşim biriminin civarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait topçu silah ve mühimmat deposu 'Kalibr' yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi. Ayrıca asker ve askeri teçhizatın bulunduğu 11 bölge, 3 'Grad' füze sistemleri dahil 8 topçu silah pozisyonu ve 2 mühimmat deposu vuruldu." dedi.

Ukrayna ordusuna ait asker ve askeri teçhizatın bulunduğu 101 alanın Rus hava muharebe taktik birliklerince vurulduğunu anlatan Konaşenkov, "Saldırılarda 350 Ukraynalı milliyetçi, 3 yönetim merkezi, 13 tank ve zırhlı araç, 6 'Grad' çok namlulu roketatar, 14 topçu teçhizatı ve 22 özel araç yok edildi." diye konuştu.

Rus hava sistemlerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Mig-29 tipi savaş uçağını Donetsk bölgesinde ve Mi-24 tipi savaş uçağını Mıkolayiv bölgesinde vurduğunu belirten Konaşenkov, 8 insansız hava aracının da düşürüldüğünü söyledi.

Ayrıca 280 askeri alanı, 18 yönetim merkezi, 59 topçu pozisyonu ile yakıt deposunun Rus topçu birliklerince imha edildiğini aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'da 202 uçak, 131 helikopter, 1205 insansız hava aracı, 338 hava savunma füze sistemi, 3 bin 548 tank ve zırhlı araç, 521 çok namlulu roketatar, 1947 obüs ve havan topu, 3 bin 605 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

"Azot" fabrikasındaki sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacak

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev de Ukrayna tarafının Severodonetsk kentindeki "Azot" fabrikasında bulunan sivillerin Lisiçansk şehrine tahliyesi için insani koridorların organize edilmesi konusunda Rusya'ya başvurduğunu söyledi.

Bunun için yarın 08.00-20.00 saatlerinde Luhansk bölgesindeki Svatove kentine doğru insani koridorun açılacağını bildiren Mizintsev, Azot fabrikasında bulunan Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçılara teslim olmaları için yarına kadar süre verdiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Çernigiv bölgesinde mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli füzelerle imha ettik - Son Dakika

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