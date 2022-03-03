Rusya Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika
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Rusya Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu

03.03.2022 18:20

- Rusya Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini hedef aldı.

- Rusya Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu

ÇERNİHİV - Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini hedef aldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisine göre Rusya ordusu, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda yer alan Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurdu. Yerel saatle 08.10 sıralarında gerçekleştirilen saldırının ardından rafineride yangın çıktı. Saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin arama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Rusya Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu
Rusya Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu
Rusya Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika


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